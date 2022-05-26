رئيس الوزراء اليابانى يؤكد أهمية استمرار الحوار مع الصين رغم التحديات

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أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس أهمية استمرار الحوار مع الرئيس الصيني شي جين بينج للحفاظ على العلاقات الثنائية "البناءة" والعلاقات التعاونية، على الرغم من التحديات المستمرة بين الجارتين الآسيويتين.

وقال كيشيدا في جلسة برلمانية - حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إنه لم يتم بعد تحديد موعد محدد لاجتماع القمة مع شي.

وأضاف في جلسة للجنة الميزانية بمجلس النواب : " نحن بحاجة إلى الحفاظ على علاقات بناءة (مع الصين) .. لم يتم تحديد موعد محدد لاجتماع القمة، ولكن التواصل مهم بالنسبة لليابان والصين".

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن هناك تحديات مختلفة بين طوكيو وبكين .. واستدرك قائلا : "نحن بحاجة إلى التعاون بشأن القضايا التي تتطلب تعاوننا".

وتعد الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لليابان، غير أن مجموعة من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي تسببت في توتر العلاقات .. وتشعر اليابان بالقلق بشأن تحركات بكين الحازمة المدعومة بقوتها الاقتصادية والعسكرية.

ويشار إلى أن اليابان استضافت قمة الرباعية التي ضمت أيضًا أستراليا والهند والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع لتعزيز رؤيتهم المشتركة حول منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الحرة والمفتوحة".. وعارض القادة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن، في ضوء تدخل روسيا في أوكرانيا وتوسيع نفوذ الصين.