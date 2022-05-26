رئيس الوزراء الإيطالى: سأتصل برئيس أوكرانيا لبحث فتح موانئ البحر الأسود للتصدير

كتب أحمد عرفة

قال ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالى، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أبلغنى أن أزمة الغذاء العالمية ناجمة عن العقوبات الخاطئة بحق روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: سأتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى لبحث فتح موانئ البحر الأسود أمام التصدير.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي: خلال محادثاتي مع فلاديمير بوتين لم أرى أى أمل للسلام لأوكرانيا.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، أنه من المهم إعادة فتح موانئ البحر الأسود أمام حركة التصدير، لافتا إلى أن أزمة الغذاء العالمية القادمة ستكون ضخمة على العالم وبتداعيات إنسانية كبيرة.