رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفد الكنيسة المعمدانية برئاسة صليب

كتب: محمد الأحمدى

استقبل الدكتور القس أندريه زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس عيد صليب، رئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية الوطنية المستقلة، أحد مذاهب الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له من قسوس الكنائس المعمدانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض رجال الأعمال.

تأتي هذه الزيارة في ظل الرئاسة الجديدة للمجمع المعمدانى، حيث أعلن ذلك القس عيد صليب رئيس المجمع العام.

وتناول اللقاء كيفية التنسيق والتشاور والتعامل بين المجمع العام وقيادات الطائفة في ظل الدور الذي يقوم به رئيس الطائفة لكافة المذاهب الإنجيلية المختلفة والحرية في العبادة وجهوده في تقنين أوضاع الكنائس في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسوده الحرية والمواطنة.

وأثنى وفد القسوس الأمريكي على ما رأوه في مصر من أمن واستقرار، ولا سيما وقت زياراتهم لبعض المناطق الأثرية في مصر وفي مقدمتها الأهرامات ومنطقة سقارة.

وكان الوفد يرافقه رئيس المجمع قد قام بزيارة استثنائية إلى مقر كلية اللاهوت المعمدانية المستقلة للشرق الأوسط في منطقة الشروق، والتقوا خلالها مع الطلبة الدارسين وكان في استقبالهم القس الدكتور جوزيف موريس عميد الكلية.