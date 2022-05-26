حملات مكثفة للنظافة والتجميل والإنارة بجميع مراكز سوهاج.. صور

شنت الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتركيب كشافات الإنارة، أسفرت عن رفع 387 طن من القمامة والمخلفات الصلبة، والتخلص منها بشكل آمن، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة، للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، فى بيان له، أنه تم رفع 67 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية استهدفت قرى "روافع القصير، وعرابة أبو الدهب، وأمام المعاهد الأزهرية والمدارس بقرية الكوامل، وتونس، والصلعا، ورفع القمامة من منطقة أتريبس الأثرية، وطريق المزالوة الدير الابيض بقرية أولاد عزاز".

وقال هلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، إن حملات النظافة مستمرة بنطاق الحي، حيث تم استهداف شوارع " المشنب، ومحيط ميدان الثقافة، وشارع ترعة باجا الشرقي، وشارع التحرير، ومحيط المعهد الأزهري، ومحيط المساكن بمدينة ناصر، وأسفل دوران كوبري أخميم سوهاج، وشارع كورنيش النيل الشرقي، وشارع الفتح، وشارع الشريف، وشارع رمضان نصر، وشارع عبد الحليم محمود، والرشيدى، والشيخ المراغي".

وفي مركز ومدينة ساقلتة، أشار ممدوح عباس رئيس المركز إلى أن حملات النظافة مستمرة بشوارع المدينة والوحدات القروية التابعة، حيث تم رفع الاتربة والمخلفات بشوارع التحرير وعبد السلام عارف، ومحيط مدرسة الشهيد محمد جمال.

ولفت أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج إلى أن أعمال المتابعة مستمرة لمنظومة النظافة وجمع القمامة من " المستشفيات والعيادات، والمطاعم، والمحلات التجارية"، والتخلص منها بشكل آمن، كما قام الحي بحملات نظافة مكبرة بمناطق " غرب الكوبري، والمدينة الطبية، وكورنيش النيل الغربي "، مشيرا إلى أنه تم كنس الشوارع وتفريغ الحاويات بجميع قطاعات الحي، حيث تم رفع ٢٨٠ طن قمامة من كافة قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي .

وفي حي الكوثر، قال علي لطفي رئيس الحي إنه تم استكمال أعمال التجميل وصيانة أعمدة الكهرباء بجميع القطاعات، مشيرا إلى أنه جار العمل في تركيب جلوبات تجميل بالأعمدة المخصصة لها بعد تركيبها بالجزيرة الوسطى بمنطقتي "أبراج الأوقاف، ومعهد أمناء الشرطة"، أسفل مطلع طريق البحر الأحمر تمهيدا لتغذيتها بالكهرباء والحفاظ على الطابع الحضاري للحي .

وذكر حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، أن المركز شهد نشاطا مكثفا لحملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بقرى " نيدة، والحواويش، والكولة"، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة الطرق والشوارع وتمهيدها بالجليدر، ورفع الأتربة والمخلفات؛ لمنع تراكمها.

وقالت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة، إنه تم متابعة أعمال الإنارة وصيانة الكشافات، وإصلاح محول نجع " يسى، و صيانة الإنارة بالزوك الغربية، واستكمال إنارة طريق الهماص اولاد الشيخ، وعزبة النمر، والدويرات، وطرق دنقلة، وأولاد الشيخ، ومدخل قرية البواريك، والباجية، وأولاد حمزة".

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تم إصلاح أعطال الكشافات وتركيب اللمبات بالشوارع والميادين المختلفة بالمدينة، وساحل طهطا، ومجلس قروي الصوامعة غرب، وطريق أسيوط سوهاج الزراعي، وطريق ترعة نجع حمادي، وصيانة محول نجع أحمد عامر بالصوامعة غرب، وزرع وتركيب أعمدة إنارة جديدة بمجلس قروى الصفيحة ونزلة القاضي، وبنجا، وشطورة " .

وأكد شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المراغة على استمرار أعمال النظافة بشوارع المدينة، بداية من منطقة النزلة، وشارع النيل، ومنطقة نجع الحاكم، وشارع الجلاء، وشارع عبدالمنعم رياض، ومنطقة غرب السكة الحديد، مشيرا إلى رفع وتفريغ الحاويات بواسطة معدات المكبس والتخلص منها بطريقة آمنه، وأسفرت الأعمال عن رفع 40 طن مخلفات .

وتابع حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما أعمال حملات النظافة بنطاق المركز، حين تم تسوية مدخل كوبري الساحل وتمهيده، وتم رفع جميع المخلفات بشوارع المدينة وأماكن تراكم القمامة، وتغطية كافة الوحدات القروية بنطاق المركز بحملات نظافة مكثفة بشكل دوري .

وأشار محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام إلى استمرار أعمال الإنارة بنطاق قرية أولاد يحيى بحرى، وتكثيف حملات الإنارة اليومية، ورفع كفاءة مستوى الإنارة والنظافة، وظهور الشوارع بمستوى لائق، وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة، لافتا إلى استمرار أعمال التجميل بالمدخل الجنوبي للمدينة، وبنطاق مجلس قروي اولاد سالم بحري، وطريق نجع موسى، وطريق النصيرات"، كما تم الانتهاء من دهانات وتجميل المدخل الشمالي للمدينة.

وقال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة أنه تم رفع أكثر من 120 طن من القمامة والمخلفات الصلبة من شوارع المدينة ومناطق تجمع القمامة، وشملت الحملات " شوارع وطرق المدينة، ومنطقة التحرير، ومجمع المحاكم، والإدارة الزراعية، والتعليمية، ومنطقة شادر السمك، وشارع الشهداء، والشيخ مبارك، ومحيط مستشفى جهينة، ومنطقة موقف سيارات الاجرة، والمناطق المحيطة، والسوق الحضري، والعديد من المناطق الأخرى".