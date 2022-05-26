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حمدين صباحى: الحركة الوطنية تفاعلت بجدية مع دعوة الحوار

الخميس، 26 مايو 2022 10:13 م
حمدين صباحى: الحركة الوطنية تفاعلت بجدية مع دعوة الحوار حمدين صباحى
كتب أحمد عرفة - رامي محيى الدين

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قال السياسي حمدين صباحى، إنه من المفيد أن أؤكد أن الحركة المدنية الديمقراطية تفاعلت بطريقة جادة، ومسئولة مع دعوة الحوار، وقبلته مبدئيا وطرحت ضوابط إجرائية وموضوعية كى تضمن لهذا الحوار نجاحه وجديته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج مصر جديدة مع ضياء رشوان:  لم نطرح شروطا وأؤكد على هذا الأمر فالحوار لا ينجح بشروط ولكن بجدية فلن أدخل حوار بأن أفرض شروط أو أحد يفرض على شروط فهذه الشروط ووضعنا هذه الشروط على أنفسنا فنحن سنحاسب من شعب ينظر للحوار، سيقولون لماذا ذهب حمدين للحوار فوضعنا شروط على أنفسنا حتى إذا حاسبنا أحد وقيل لى كنت مصيبا أو مخطئا أنك دخلت الحوار سأقول طرحت ضمانات ضرورية .

وأكد أن أطراف الحوار في البلد كلها تريد أن تتحاور مع بعضها من حيث المبدأ، وتحتاج حوارا دائما وليس موسميا فهذا طريقنا كى نتقدم ونتشارك في حمل المسئولية ، مشيرا إلى ان الرئيس عندما يقول أريد حوارا سياسيا بدون إقصاء أو تمييز يكون رقم 1 لا أضيق واسعا نريد أن يكون الحوار مفتوحا لكل من يوافق عليه ويقدم بجدية عليه .

وتابع: نحن من الذى يتحاور، فالحوار معناه مختلفين في الرأي يتناقشون بجدية وحسن نية كى يصلون لاتفاقات ولا يجب أن يتفقون في كل شيء ولكن يتفقون على مساحة مشتركة.

 

 

 


حمدين صباحى

الحركة الوطنية

الحوار الوطنى


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