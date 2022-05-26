اليوم السابع
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حمدين صباحى: أشكر الرئيس السيسى على حسن ظنه

الخميس، 26 مايو 2022 09:34 م
حمدين صباحى: أشكر الرئيس السيسى على حسن ظنه حمدين صباحي
كتب رامى محيى الدين - أحمد عرفة

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قال حمدين صباحي، إن آخر مرة كنت على شاشة مصرية في 2016 مع الأستاذ وائل الإبراشى الذى أطلب له الرحمة.

وأضاف صباحي، خلال حوار ببرنامج مصر جديدة مع ضياء رشوان، أنا من الذين يحبون ولا يكرهون، وأعتقد أن بلادنا تحتاج إلى أن نختلف ولا نختلف في محبة الوطن ولا محبة بعضنا كمصريين.

وتابع: سعيد أن هذا الوطن رغم كل ما يعانيه يستطيع أن يجد أرضية مشتركة من المحبة واتفاقا واضحا على قيمة العدل، العدل والمحبة أهم القيم التي تحتاجها مصر لنتقدم للأمام، وأشكر الرئيس السيسى على حسن ظنه.


حمدين صباحى

الرئيس السيسى

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ضياء رشوان


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