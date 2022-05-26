حمدين صباحى: أتمنى نجاح الحوار وأسأل الله أن يفتح قلوبنا

كتب أحمد عرفة

قال حمدين صباحى: أتمنى أن هذا الحوار ينجح وأسأل الله أن يفتح قلبى وقلوب الجميع وضمائرنا وأذهاننا كى نمكن الحوار أن ينجح، لأن الناس تعبانة والبيوت المصرية تئن من وطأة الغلاء والعيشة بقت صعبة، وهذا لا يحتاج لفلسفة وكل مصري يشعر بذلك، وأنا أريد أن تفك الخنقة التي تعانى منها البيوت الفقيرة، وسنصل بسياسات جديدة تنصف هؤلاء الناس ونسمع كلام كيف هذه السياسات الجديدة تحقق هذه النتيجة.

وأضاف خلال لقائه مع ضياء رشوان ببرنامج مصر جديدة: إذا كان الحوار سيخرج البيت المصرى من قهر الغلاء والفقر وتخرج مصرى من السجن وتطلع شاب مصري من الشعور الإحباط واليأس، ويعطى امل للمواطن فواجب على الكل أن يبذل كل ما بوسعه أن ينجح الحوار .

وتابع: نحن ندخل الحوار بهذه النية ونقول يارب يفتح قلوب وضمائر الجميع لأن الحوار أطراف ولا يستطيع أحد أن ينجحه لوحده فلابد أن يكون لدى الجميع هذه النية، وإذا أخلصنا السعي سنأمل من الله أن يجزينا عن هذا السعي، إذا أخفقنا سيكون لها أجر من اجتهد وفى نهاية الحوار نقول دخلنا الحوار بحسن نية ولم نخرج بشئ، وخرجنا بنتيجة مرضية لتطلعات مرضية للمصريين أو لم نخرج للحوار وإذا فشل سنعتذر لمن قالوا لنا لا تدخلوا الحوار.