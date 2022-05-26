حريق هائل بمصنع منسوجات فى المنوفية.. صور

المنوفية - فريق المحافظات

نشب حريق هائل بأحد مصانع المنسوجات بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وعلي الفورقامت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، بالدفع بـ10 سيارات للسيطرة علي الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأكد السيد عبد العال رئيس مجلس مدينة السادات، أنه تم حصر الحريق في مساحة 10 أمتار للسيطرة عليه، وجاري إخماد الحريق والسيطرة عليه، ولا توجد حالات وفاة داخل المصنع.

وأضاف رئيس مجلس مدينة السادات، أنه بعد انتهاء إخماد الحريق والتبريد سوف يتم حصر شامل للخسائر داخل المصنع، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية أوشكت علي الانتهاء من إخماد الحريق بعد حصره في مساحة محددة.