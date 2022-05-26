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حبس مدرس بالشرقية 4 أيام بتهمة النصب على مواطنين بزعم توظيفهم

الخميس، 26 مايو 2022 12:50 م
حبس مدرس بالشرقية 4 أيام بتهمة النصب على مواطنين بزعم توظيفهم حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت النيابة العامة بالشرقية، اليوم، حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مئات الآلاف من الجنيهات لأجل تسهيل توظيفهم في معهد أزهري في قرية العصلوجي التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من المواطنين من أهالي قرية العصلوجي التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهمون فيها المدعو م ج، مدرس، مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مئات الآلاف من الجنيهات لأجل توظيفهم في معهد أزهري في القرية.
 
الضحايا أفادوا في بلاغاتهم بأنهم قد تعرضوا للنصب والاحتيال على يد المتهم، وأنه قد تحصل من كل فرد فيهم على 25 ألف جنيه لأجل توظيفه في المعهد الأزهري الموجود في القرية، فيما وصل عدد الضحايا إلى 50 شخصا.
 
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة الزقازيق، التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.
 

 

 


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