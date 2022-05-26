جامعة الازهر تعلن حصول 27 كلية على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

كتب لؤى على

أشادت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بجهود جامعة الأزهر العلمية محليا وإقليميا ودوليا.

وأوضحت عيد خلال زيارتها لجامعة الأزهر ولقاء فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، لبحث آفاق التعاون بين جامعة الأزهر وهيئة ضمان الجودة والاعتماد أن الأزهر الشريف هو القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وقدمت عيد التهنئة إلى جامعة الأزهر بمناسبة حصول حوالي 27 كلية على شهادة الاعتماد .

وأشادت رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالنشاط الكبير الذي تشهده كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في ظل التحول الرقمي.

الدكتَور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، رحب برئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدا حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وفي ختام الزيارة قامت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بتكريم رئيس جامعة الأزهر ومنحه درع الهيئة تأكيدا على التعاون، بين المؤسستين، كما قام فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بتكريم الدكتورة يوهانسن عيد ومنحها درع جامعة الأزهر تكريما لها.