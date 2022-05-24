اعتماد 17 برنامجا نوعيا بجامعة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

كتب شريف الديب

شهد الدكتور شرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الاحتفالية التى أقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتكريم الجامعات، التى تم اعتماد البرامج النوعية بها تحت عنوان "ضمان الجودة والرقمنة الطريق إلى تطوير وإدارة التعليم"، بحضور الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد لطيف الأمين الأعلى للجامعات نائبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكدت الدكتورة يوهانسن عيد، إن إقامة الملتقى اليوم من منطلق حرص الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على نشر ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية المصرية، وتحقيقا لأهدافها الاستراتيجية نحو النهوض بمستوى جودة التعليم فى تلك المؤسسات.

كما أشارت إلى أن جامعة المنصورة تعد أولى الجامعات التى تقدمت للاعتماد المؤسسي، وسيتم عمل زيارة لفريق تقييم الهيئة خلال الشهر القادم للوقوف على مدى توافر مقومات الجودة المؤسسية، وتم تسليم شهادات الجودة والاعتماد لبرامج كليتى الهندسة والزراعة لكلا من محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة لحصول الكلية على الاعتماد البرامجي لاحد عشر برامج نوعي، و الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة لحصول الكلية على الاعتماد البرامجي ستة برنامج نوعي.

الجدير بالذكر انه تم اعتماد 11 برنامجا بكلية الهندسة:

1- هندسة القوى الميكانيكية (MPE)

2- هندسة الإلكترونيات والاتصالات (ECE)

3- هندسة الميكاترونكس (MTE)

4- هندسة البناء والتشيد (BCE)

5- هندسة الاتصالات والحاسبات (CCE).

6- هندسة الحاسبات ونظم التحكم (CSE)

7- الهندسة الطبية والحيوية (BME)

8- الهندسة المدنية (CIV)

9- هندسة الغزل والنسيج (TXT)

10- هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي(PDE)

11- الهندسة الكهربية (ELE)

كما تم اعتماد ستة برنامج بكلية الزراعة

1- برنامج وقاية النبات

2- برنامج الإنتـــــاج النباتي

3- برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية

4- برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

5- برنامج علوم الأراضي والمياه

6- برنامج التقنية الحيوية الزراعية