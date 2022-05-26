تونس تتسلم 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى

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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الاتحاد الأوروبي قدم اليوم 300 مليون يورو وهو القسط الثاني من المساعدة المالية الكلية المخصصة لدولة تونس.

وذكر بيان صادر للوزارة أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أجرى اتصالا هاتفيا مع باولو جينتلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية الموجود حاليا بدافوس للمشاركة في المنتدي الاقتصادي العالمي، حيث أكد أن قرار مواصلة توفير الدعم المالي لتونس يعكس عمق العلاقات الاقتصاديّة والماليّة بين تونس والاتحاد الأوروبي وثراء الحوار السياسي المستمرّ بينهما والّذي تميّز في الفترة الأخيرة بتبادل الزّيارات والمحادثات على أعلى المستويات.

وأشار الجرندي إلى الأهميّة الّتي يكتسيها الدّعم الأوروبي لمساندة جهود تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفقا للمسار التصحيحي الّذي سلكته تونس منذ 25 يوليو الماضي والرامي إلى إرساء نظام ديمقراطيّ سليم ومستدام لا سيما في هذا الظّرف الدولي الاستثنائيّ وتداعيات الحرب الأوكرانيّة الرّوسيّة على الأمن الغذائي العالمي.

من جانبه، عبّر باولو جينتلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية عن الأهميّة البالغة الّتي يوليها الاتّحاد الأوروبي للشّراكة الاستراتيجيّة مع تونس مبرزا استعداد الجانب الأوروبي إلى مواصلة مساندة تونس ودفع سبل التّعاون الاقتصادي والمالي للمساهمة في الجهود الوطنيّة الهادفة إلى إرساء نمط جديد للتنمية يستجيب لتطلّعات الشّعب التّونسي ولتحديات المرحلة الراهنة.