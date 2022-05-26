توريد 201 ألف و102 طن و437 كيلو قمح لشون وصوامع كفر الشيخ حتى الآن

وقال المحافظ، في بيان له إن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد هذا العام، وحتى اليوم بلغت 201 ألف و102 طن و437 كيلو قمح ، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان الموجودة بتلك المنافذ، وتم زيادة عدد اللجان لمواجهة زيادة الطلب على التوريد بالمنافذ المختلفة.

وأكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بالمحافظة المتحدث الرسمي للمديرية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مديرية التموين برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح المحلي والمرور عليها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.