اليوم السابع
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تواصل حملات إزاحة الرمال المتكاثرة من على الطرق بقرى سيناء

الخميس، 26 مايو 2022 11:27 ص
تواصل حملات إزاحة الرمال المتكاثرة من على الطرق بقرى سيناء حملات إزاحة الرمال على طرق سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم، جهودها فى إزاحة الرمال من على مسارات الطرق بقرى وسط سيناء، وقال سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه حرصا على تفادي أي حوادث قد تحدث نتيجة تكون الرمال علي الطرق، يتواصل رفع وإزالة الرمال العالقة من علي طريق الحسنة الرابط  بقرية القسيمة.

وأضاف أن هذا الطريق شهد تجمع رملية على مساره أدت إلى إعاقة الطريق أمام المارة من المواطنين، من سكان قرى وسط سيناء.

وأضاف أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة بالمجلس، رفع الرمال من علي الطريق ومسح الطريق بالكامل وفتحه مرة أخرى أمام المارة من المواطنين وتم التأكد من عودة حركة السير عليه بطريقة طبيعية وأمنة حرصا علي سلامة وأرواح جميع المواطنين، ومواصلة إزاحة الرمال من على الطرق.

كما واصل مجلس مدينة الحسنة فى وسط سيناء، حملات النظافة والتجميل اليومية، ويقوم فريق عمل النظافه  نفذ حملة تنظيف الشارع العام والقرية الرائة الثانية، ورفع وإزالة جميع المخلفات والقمامة المتراكمة.


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