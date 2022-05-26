"تموين الإسكندرية" تضبط إكسسوارات سيارات مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على محلات إكسسوارات وكماليات السيارات لمطاردة السلع مجهولة المصدر لحماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وقامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على محلات إكسسوارات و كماليات السيارات والتى نتج عنها تحرير محاضر لعدد من محلات إكسسوارات وكماليات السيارات بشرق ووسط الإسكندرية وتحريز عدد 35 علبة فلاش ليد مجهول المصدر، وعدد 85 علبة فلاش ليد مجهول المصدر، وعدد 54 علبة فنار مجهول المصدر، عدد 18علبة سرينة بالهورن ماركات مختلفة، عدد 17علبة سرينة بالهورن ماركات مختلفة، عدد 22 علبة سرينة بالهورن ماركات مختلفة، عدد 4 فانوس إشارة إنذار طوارئ خاص بسيارات النجدة، 1 سرينة نجدة طوارئ، عدد 2 هورن ،عدد 7 فنار إشارة طوارئ دوار ،عدد 45 علبة رول فاميه مجهول المصدر، عدد 11 رول أفلام حماية أسكرينادة أبيض مجهول المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.