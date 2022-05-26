تقرير: الجوع فى البرازيل يصل لمستويات قياسية ويتجاوز المتوسط العالمى بسبب كورونا

فاطمة شوقى

قفزت النسبة المئوية للأسر التي تقول إنها لا تملك المال لضمان طعامها في البرازيل من 14 %فى عام 2014 عندما تمت إزالة الدولة من خريطة الجوع العالمية للأمم المتحدة، إلى 30% في عام 2019 ، وما يصل إلى 36% في عام 2021، وهى زيادة ناجمة عن وباء كورونا، وذلك وفقا لمركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية جيتيليو فيرجاس Getulio Vargas (FGV)

وأشار التقرير إلى أن المعدل البرازيلي لما يسمى بانعدام الأمن الغذائي بلغ أعلى مستوياته في عام 2021 منذ أن بدأ قياس المؤشر في عام 2006 ، عندما كان 20٪ ، ولأول مرة تجاوز المتوسط ​​العالمي (35٪).

وفقًا لتقرير المركز الخاص المرموق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ، يؤثر انعدام الأمن الغذائي في البرازيل بشكل رئيسي على أفقر الأسر ، والنساء ، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عاما، والذين منازلهم بها أكبر عدد من الأطفال، وفقا لصحيفة "الكوميرثيو" البيروفية.

وحللت الدراسة بالنسبة للبرازيل البيانات المأخوذة من استطلاع أجرته مؤسسة Gallup World Poll سنويًا في حوالي 160 دولة منذ عام 2006 ، مما يسمح بإجراء مقارنة عالمية ، والذي سأل 125000 مستجيب حول العالم بين أغسطس ونوفمبر من العام الماضي، لم يكن لديهم المال لإطعام أنفسهم أو أسرهم في أي وقت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

ووفقا للتقرير فإنه على الرغم من حقيقة أن البرازيل قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في مكافحة الجوع منذ أن أطلق الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) برامج نموذجية للحد من الفقر ، فقد ساء الوضع مع الركود الحاد الذي شهدته البلاد. من ذوي الخبرة في عامي 2015 و 2016 ، ومؤخرا مع الأزمة الناتجة عن وباء كوفيد (2020 و 2021).

كان معدل انعدام الأمن الغذائي في البرازيل العام الماضي مماثلاً لمعدل الأرجنتين (36٪) ، بينما في باراجواي (42٪) والمكسيك (43٪) ، وفى فنزويلا (72٪) والإكوادور (62٪) وبيرو (56٪) و بوليفيا (55٪) وكولومبيا (52٪)

من جانبها ، ارتفع معدل انعدام الأمن الغذائي بين النساء في البرازيل إلى 47٪ (مقابل 26٪ بين الرجال) ، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي (37٪.