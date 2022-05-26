تعليم القاهرة: امتحان العلوم للشهادة الإعدادية فى مستوى الطالب المتوسط ولا شكاوى

كتب سيد الخلفاوى

قالت مديرية تعليم القاهرة، إن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحان الفصل الدراسي الثاني الدور الاول امتحان مادة العلوم باللغة العربية وباللغات من الساعة 9:00 حتى 11:00.

وتواصلت غرفه عمليات المديرية مع الإدارات التعليمية للاطمئنان والاستعلام عن مدى سهولة الامتحان أو صعوبته، وأفادت جميع التقارير، أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى حتى الآن.

ومن تحليل اللجنة الفنية للورقة الإمتحانية فهي واضحة ومنسقة الطباعة وجيدة أما صياغة الأسئلة وتدرجها فهي مباشرة لاغموض فيها ومتدرجة كما تراعي الفروق الفردية ومطابقة للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات وتشمل جميع المستويات المعرفية حيث جاءت الأسئلة متنوعة ما بين المقالي والموضوعي، شاملة جميع أجزاء المنهج ومناسبة للوقت مع وجود وقت للمراجعة.