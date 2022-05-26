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التعليم تنفى تسريب امتحان العلوم بالقاهرة قبل اللجنة.. وتؤكد: محاولات غش

الخميس، 26 مايو 2022 10:59 ص
التعليم تنفى تسريب امتحان العلوم بالقاهرة قبل اللجنة.. وتؤكد: محاولات غش امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة القاهرة، إنه لا صحة لتسريب أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية قبل بدء لجنة الامتحان، مشددة على أن ما حدث محاولات غش إلكترونى بعد بدء الامتحان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة صباح اليوم أداء امتحان العلوم، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم بمكافحة الغش وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، فيما وجهت الوزارة بمنع دخول التليفونات المحمولة باللجان ومعاقبة أى طالب يخل بأعمال الاختبارات.
 
ويؤدي 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 781 لجنة كما يؤدي 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.
 
 ووجه محمد عطية مدير المديرية بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات، كما شدد علي منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون، فيما ناشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية مما يؤثر علي أبنائنا ويشيع التوتر والارتباك، كما حث أبناءه الطلبة علي الالتزام حرصا علي مستقبلهم، والتزام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز علي الإجابات وقراءة الأسئلة جيدا
 

التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقاهرة

تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقاهرة

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