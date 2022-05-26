اليوم السابع
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تحرير 14 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

الخميس، 26 مايو 2022 11:55 ص
تحرير 14 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
وأسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 14916 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2745 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 10 مخالفات السير بدون تراخيص، و 13 مخالفات عن الدراجات النارية، و16 مخالفة موقف عشوائى، و19 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 
 
 

ادارة المرور

حملات مرورية

الطرق السريعة

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رصد المخالفين


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