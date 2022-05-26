تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفهم

كتبت أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على مليون ونصف من أموالهم بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في الفضية.

وقال أحد ضحايا المتهم، بأنه زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وأنه اتفق معى على عطائه 60 ألف جنيه للمشاركة فى أحد مشروعاتها، مقابل أرباح حددت بنسبة 30 % فى الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة و امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية، بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وضبط شريكه.