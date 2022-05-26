انتشال جثة مجهولة الهوية من قناطر دهتورة فى زفتى بالغربية

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة طافية فى مياه قناطر دهتورة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة ولم يستدل على هويتها ونقلها لمشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة العامة.