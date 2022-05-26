اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 01:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتشال جثة شخص غرق فى ترعة بمركز الوقف بقنا

الخميس، 26 مايو 2022 12:52 م
انتشال جثة شخص غرق فى ترعة بمركز الوقف بقنا جثة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الخميس، من انتشال جثة شخص غرق في ترعة بمركز الوقف شمالي قنا، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد انتشال جثة شوره محمد حسين السمان، 44 عاما، من قرية المراشدة غرق بترعة النجاجرة بمركز الوقف شمال محافظة قنا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تم  إيداع الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

 

 

جثة شخص

انتشال جثة شخص

غريق بترعة في قنا

مركز الوقف

اخبار قنا


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة