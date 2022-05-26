انتشال جثة شخص غرق فى ترعة بمركز الوقف بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الخميس، من انتشال جثة شخص غرق في ترعة بمركز الوقف شمالي قنا، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد انتشال جثة شوره محمد حسين السمان، 44 عاما، من قرية المراشدة غرق بترعة النجاجرة بمركز الوقف شمال محافظة قنا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تم إيداع الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.



