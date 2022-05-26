اليوم السابع: الانتهاء من توفير 99% من الأراضى المطلوبة لـ "حياة كريمة"

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها آخر تطورات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والانتهاء من توفير 99% من الأراضى المطلوبة، وتوسع الحكومة فى مشروعات تحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص، وتغطية خاصة لتكريم رجال أعمال ومسؤولى كبرى الشركات عن دورهم فى دعم الاقتصاد والتنمية في احتفالية bt100.





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