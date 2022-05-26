النيابة تصرح بدفن جثمان معاون مباحث أبو صوير بعد وفاته بحادث تصادم بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

صرحت نيابة الإسماعيلية، بدفن جثمان النقيب محمود فريد نايف، 29 عامًا، مقيم بالشرقية، معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، ومهندس بعد أن لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارتين ملاكى بالكيلو 11 أمام عزبة المنشار بطريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، مساء أمس الأربعاء.



ومن المقرر أن يتم تشيع جثمان معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير، في مدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، بعد أ تحول خبر وفاته إلى صدمه كبيرة لأهالى الإسماعيلية، بسبب حالة الحب الكبيرة التي حصل عليها الضابط خلال فترة عملة في مركز شرطة أبو صوير.



وكان قد لقي النقيب محمود فريد نايف، 29 عامًا، مقيم بالشرقية، معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، ومهندس في حادث تصادم سيارتي ملاكى، بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتى إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقى العلاج، لكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد وصولهم المستشفى.



وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا، الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة ملاكى رقم "ط ل ج 69567"، وسيارة ملاكى أخرى رقم "ط ص ن 5819"، بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين ولفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم المستشفى، وهم النقيب محمود فريد نايف، 29 عامًا، مقيم بالشرقية، معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، أصيب بتوقف بالقلب والتنفس، واشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح قطعية متفرقة، وسالم أحمد سالم، 26 عامًا، مقيم الإسماعيلية، أصيب بتوقف بالقلب والتنفس، وكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وجرح متهتك بفروة الرأس، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد وصولهم المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.