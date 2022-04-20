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وصول جرار أول قطارات تالجو الإسبانية لميناء الإسكندرية.. صور

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:49 م
وصول جرار أول قطارات تالجو الإسبانية لميناء الإسكندرية.. صور جرار قطار تالجو
كتب رضا حبيشى

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نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور خاصة بوصول الجرار الخاص بأول قطارات تالجو الإسبانية إلى ميناء الإسكندرية تصنيع بروجرس ريل الأمريكية.
 
وصفقة عربات القطارات الإسبانية تشمل توريد 7 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.
 
والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.
 
القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.
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جرار قطارات تالجو 

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القطارات الإسبانية

قطارات تالجو

ميناء الإسكندرية

السكة الحديد

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