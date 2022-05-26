المنظمة الدولية للهجرة تسهل عودة 193 مهاجرا أفريقيا من ليبيا

كتبت: هند المغربي

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أنها سهّلت هذا الشهر العودة الطوعية الإنسانية لـ 193 مهاجر أفريقي في ليبيا، حيث سهلت العودة لـ 148 مهاجرا من جامبيا تقطعت بهم السبل في ليبيا أثناء رحلة عودة، و45 مهاجرا ممن تقطعت بهم السبل خلال رحلة تجارية من النيجر.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، يمثل هذا أكبر عدد من المهاجرين الجامبيين الذين تمت مساعدتهم ضمن عملية العودة الطوعية في يوم واحد، منذ أن فتحت المنظمة الدولية للهجرة مكتبا لها في جامبيا في يوليو 2017.

وقالت فوميكو ناجانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جامبيا: "يسلط هذا العمل الضوء على شراكتنا القوية وتنسيقنا مع السلطات المعنية لتعزيز العودة الآمنة والكريمة للمهاجرين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم".

ووفق الهجرة الدولية: "قبل المغادرة، قدم موظفو المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس ونيامي لجميع المهاجرين العائدين الفحوصات الطبية وخدمات الاستشارة وفحص الحماية، بالإضافة إلى ذلك تم توفير معدات الحماية الشخصية وفقا للوائح كوفيد-19".

وأضاف بيان الهجرة الدولية: "عند وصولهم إلى جامبيا، تلقى العائدون توجيهات شاملة حول عملية تلقي مساعدة إعادة الإدماج – والتي قد تشمل الدعم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والاجتماعي المصمم خصيصا لاحتياجات كل عائد".

وذكر البيان أن عمليات العودة الطوعية تحققت من خلال المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين وإعادة الإدماج التي يموّلها صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ لأفريقيا.