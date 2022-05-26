المكتبات الرقمية بجامعة الأقصر تستقبل 1129 مترددا من الكليات

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، الإجتماع الدوري للجنة المكتبات، بحضور الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وجمال السيد الأمين العام للجامعة، وسناء فتحي، مدير الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة، وتم الإعلان عن إستقبال المكتبات الجامعية 1129 متردداً من الطلبة بالكليات المختلفة.

واستعرض المجلس في جلسته أنشطة المكتبات الرقمية، ووافق المجلس على قبول مجموعة الكتب المهداة من مكتبة زهراء الشرق، بإهداء كتب علمية لمكتبة كلية الطب بالجامعة، كما تم اعتماد قواعد الجرد السنوي لمكتبات كليات الجامعة لعام 2021/2022، كما تم استعراض أعداد المترددين على المكتبات الجامعية فى جميع الكليات والتي شملت؛ 557 مترددًا على مكتبة كلية الحاسبات والمعلومات خلال شهر مايو، و432 بكلية الألسن، و60 بكلية الآثار، و60 بكلية السياحة والفنادق، و20 مترددًا بكلية الطب.

فيما عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، جلسته الـ35، بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، والدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، حيث وافق المجلس على ضرورة تطبيق التعليمات الواجب على الطلاب اتباعها، ومراعاتها من جانب المراقبين والملاحظين، لحسن سير الامتحانات.

وجرت الموافقة خلال الجلسة على تشكيل لجنة مختصة بمحاضر الغش أثناء سير الامتحانات، على أن تضم اللجنة؛ الملاحظين الموظفين باللجنة محل واقعة الغش، رئيس الدور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومن ثم رفعه إلى عميد الكلية، كما وافق المجلس على اعتماد نماذج مفاتيح الإجابة الخاصة بالامتحانات، من مركز القياس والتقويم بالجامعة.

وفي نفس السياق، تواصل جامعة الأقصر، أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية في مدينة طيبة، حيث أجرى الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمدينة طيبة لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية الجارية في كليتي العلوم والتربية والمدينة الجامعية ومركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب.