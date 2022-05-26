المعمل الجنائى يعاين مكان العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

يجري خبراء الأدلة الجنائية، معاينة لمكان العثور على 5 جثث من اسرة واحدة داخل مزرعة في منطقة الريف الأوربي، بمدينة الشيخ زايد، تمهيدا لإعداد تقرير وضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، لكشف ملابسات الوفاة.

ويستجوب رجال المباحث عدد من العاملين بالمزرعة، كما تم استدعاء مالكها، والاستماع لأقواله، وأكد أحد جيران الضحايا الخمس، الذين تم العثور على جثثهم، أن من بين الضحايا 4 أطفال، اثنين منهما أبني العامل الذي يعمل بالمزرعة، واثنين من أحفاده.

أضاف جار المجني عليه أن المجني عليه يعمل بالمزرعة، يقيم بالمزرعة، واصطحب باقي الضحايا معه، كما اعتاد، وتم الكشف عن الجريمة عندما اتصل ابنه عليه، إلا أنه لم يتلقى منه أي رد، فتوجه إلى المزرعة، وعثر على جثة والده، والأطفال الأربعة مصابين بعدة إصابات، وتم إبلاغ قسم الشرطة.

وذكر أن حالة من الحزن سادت بين أهالي القرية التي ينتمي إليها الضحايا، ومن المقرر نقل الجثث إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، تمهيدا لإنهاء إجراءات استلام الجثامين لدفنهم بمقابر القرية.

وانتقل فريق من النيابة العامة، لمناظرة 5 جثث لأفراد من أسرة واحدة تم العثور عليهم داخل مزرعة في الريف الأوربي بالشيخ زايد، اليوم الأربعاء، ومعاينة مكان الواقعة.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وتم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمزرعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على 5 جثث داخل مزرعة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثث عامل بالمزرعة، و4 أطفال من أسرته.

استمع رجال المباحث لأقوال أحد أبناء العامل، وتبين أنه اتصل على والده، ولم يتلقى منه رد، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.