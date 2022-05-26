اليوم السابع
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"المركز الإقليمى للطاقة": مصر تحقق قفزات بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة

الخميس، 26 مايو 2022 06:13 م
"المركز الإقليمى للطاقة": مصر تحقق قفزات بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة المتجددة -أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قال المهندس حسن أمين، عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمى للطاقة المتجددة، إن إنتاج مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة يبلغ 3 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية والرياح، ومثلهم من الطاقة المائية، وتابع: "مصر حققت قفزات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية".
 
وأضاف "أمين" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة "dmc"، أن مصر تجاوزت مرحلة الاستقلال في الطاقة ولديها فائض، وتابع: "الطاقة المتجددة تمثل 10% من إجمالي الطاقة في مصر".
 
ولفت عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمى للطاقة المتجددة، إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد وقود المستقبل، وهو رافد واعد في مجال الطاقة في العالم  كافة نظراً لاستدامته.

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الطاقة الشمسية

طاقة الرياح

اخبار مصر

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