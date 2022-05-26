المتهمة بقتل سائق توك توك فى 6 أكتوبر تكشف كواليس ارتكابها الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت فتاة متهمة بقتل سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر، عقب تسليم نفسها لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنها لم تقصد قتل المجني عليه، أو تخطط لتنفيذ الجريمة، وذكرت أنها استوقفت القتيل لتوصيلها إلى محل سكنها، وفوجئت به يغير الطريق، ثم حاول الاعتداء عليها بعد أن هددها بمطواة.

وقالت الفتاة إنها نجحت في الحصول على المطواة من يده، وطعنته بها خلال محاولته الاعتداء عليها، وتركته وغادرت المكان، دون أن تعلم أنه فارق الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجني عليه مصابا بطعنة بسلاح أبيض.

وعقب ذلك سلمت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة نفسها لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وذكرت أن المجني عليه خلال توصيلها، حاول الاعتداء عليها، وهددها بسلاح أبيض، وعقب ذلك استولت على السلاح وأصابته وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.