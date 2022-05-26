الكرملين: بوتين أبلغ رئيس وزراء إيطاليا أن روسيا ستواصل إمداد بلاده بالغاز

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أبلغ رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي بأن روسيا ستواصل إمداد بلاده بالغاز، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت الرئاسة الروسية، أن فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إيطاليا بحثا هاتفيا التطورات في أوكرانيا.

واشترط فلاديمير بوتين على رئيس وزراء إيطاليا رفع العقوبات للمساهمة في حل أزمة الغذاء، وقال الرئيس الروسى، إن بلاده مستعدة للمساهمة في حل أزمة الغذاء إذا تم رفع العقوبات عنها.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تتوقع من أوكرانيا قبول مطالبها وإدراك الوضع الحالى.

جاء ذلك تعليقا على دعوة وجهها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لتقديم أوكرانيا تنازلات عن جزء من أراضيها للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن من وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "روسيا تنتظر قبول كييف لمطالب موسكو وإدراكها للوضع الحالي - الوضع الحقيقي القائم".