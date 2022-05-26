اليوم السابع
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"القومية للتأمين الاجتماعى": لا يوجد زيادة معاشات فى يوليو والزيادة كانت بأبريل.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 01:47 م
"القومية للتأمين الاجتماعى": لا يوجد زيادة معاشات فى يوليو والزيادة كانت بأبريل.. صور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير خالد كامل

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قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إن قانون المعاشات يقرر زيادة سنوية من شهر يوليو من كل عام وهذا العام وجه الرئيس برفع المعاناة عن المواطنين فتم صرف زيادة المعاشات فى شهر أبريل بدلا من شهر يوليو المقبل. 
 
وتابع أنه بداية من العام المقبل سوف تعود مرة أخرى إلى شهر يوليو كزيادة سنوية وفقا للقانون ولكن هذا العام كان إستثنائى فقط ولا يوجد زيادة معاشات فى شهر يوليو المقبل هذا العام. 
 
وتناقش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفى موقف تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء وكذلك خطة الهيئة الانتهاء من عملية التحويل، والخدمات التي تقدم لكبار السن و اصحاب الأمراض لضمان الحصول علي كروت ميزة، وعن انتهاء المهلة الموضوعة لاصحاب المعاشات.
 
ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة  فى 8 شارع الألفى بالدور الرابع بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعاطف صابر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.
 

مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (1)
 

مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (2)
 
مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (3)
 
مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (4)
 
مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (5)
 
مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (6)
 
مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (7)
 
مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (8)
 
مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (9)
 
مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (10)
 
مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (11)
 
مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (12)
 
مؤتمر الهيئة القومية للتأمينات (13)
 

الهيئه الاجتماعيه

التامينات الاجتماعيه

البنك الزراعى

اليوم السابع بلس


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