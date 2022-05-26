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التأمينات توضح الإجراءات المطلوبة لتحويل بطاقات المعاشات الزرقاء لكروت ميزة

الخميس، 26 مايو 2022 01:19 م
التأمينات توضح الإجراءات المطلوبة لتحويل بطاقات المعاشات الزرقاء لكروت ميزة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير خالد كامل

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قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إن الإجراءات المطلوبة لتحويل بطاقات المعاشات الزرقاء لكروت ميزة تتمثل فى توجه صاحب المعاش لمكتب التأمينات وتصوير بطاقة الرقم القومى، أو بطاقة الموكل القائم الفعلى بالصرف إذا كان يصرف بدلا عنه. 
 
وتابع خلال مؤتمر صحفى: "يجب أن يوضع رقم التليفون على البطاقة ويتوجه صاحبها لأى فرع بالبنك الزراعى ليتسلم منه البنك صورة البطاقة وسيتم التفعيل وصرف المعاش.
 
وأضاف: "حصرنا عدد البطاقات التى ستنتهى صلاحياتها خلال شهر مايسو الجارى، ولن نستطيع صرف المعاش بها وهم حوالى 260 ألف مواطن، موزعين على 350 مكتب ومنطقة و 1100 فرع للبنك الزراعى.  
 
وأوضح أنه تسهيلا على المواطن المنتهية صلاحية بطاقته عليه التوجه لأقرب مكتب تأمينات وليس بالضرورة المكتب الذى يتم الصرف منه ومطلوب فقط صورة البطاقة ورقم التليفون، لافتا إلى أنه فى حالة عدم قدرة صاحب المعاش على الحضور يتم إرسال مندوب عنه بصورة بطاقته وصورة بطاقة المندوب ورقم تليفونه ويذهب لأقرب مكتب تأمينات ويقوم بملئ النموذج وسيتم توصيل الكارت له حتى المنزل. 
 
وتناقش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفى موقف تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء وكذلك خطة الهيئة الانتهاء من عملية التحويل، والخدمات التي تقدم لكبار السن و اصحاب الأمراض لضمان الحصول علي كروت ميزة، وعن انتهاء المهلة الموضوعة لاصحاب المعاشات 
 
ويعقد المؤتمر بمقر الهيئة بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وعاطف صابر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.
 

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اليوم السابع بلس


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