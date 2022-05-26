اليوم السابع
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القومى للبحوث ينظم محاضرة عن التعامل مع الآلام المستمرة للمرضى الأحد المقبل

الخميس، 26 مايو 2022 12:03 م
القومى للبحوث ينظم محاضرة عن التعامل مع الآلام المستمرة للمرضى الأحد المقبل المركز القومي للبحوث
كتب محمد صبحى

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يقيم قسم بحوث الطب التكميلي بالمركز القومي للبحوث محاضرة علمية عن الآليات الحديثة في علاج الألم المزمن، وتتناول هذه المحاضرة طرق التعامل مع الآلام المستمرة التي تؤثر علي جودة و نوعية حياة المريض مثل: الصداع، الألم العضلي، الم الجهاز الحركي، إضافة إلي الآلام ما بعد الوضع التي قد تواجه بعض السيدات.
 
 يستضيف القسم الدكتور هشام خليل، مسؤول منطقة الشرق الأوسط في منظمة الاستيوباثي العالمية والحاصل على دكتوراه في طب الاستيوباثي من الولايات المتحدة الأمريكية.
 
تقام المحاضرة بالمركز يوم الأحد القادم 29 مايو، 11 صباحا.

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