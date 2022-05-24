لماذا تصاب السيدات بالصداع أثناء الدورة الشهرية؟

كتبت نهير عبد النبى

إذا كنتِ تعانين من نوبات الصداع النصفي ، فربما تكونين قد لاحظتِ زيادة في أثناء الدورة الشهرية هذا ليس بالأمر غير المعتاد وقد يرجع جزئيًا إلى انخفاض هرمون الإستروجين الذي يحدث قبل الدورة الشهرية.

وحسب ما ذكره موقع healthline يمكن أن يحدث الصداع النصفي الناجم عن الهرمونات أثناء الحمل ، وانقطاع الطمث، وتتشابه أعراض الصداع النصفي أثناء الدورة الشهرية مع الأنواع الأخرى من الصداع النصفي غير المصحوب بأورة أو أعراض حسية أخرى، وتحدث عادةً في غضون يوم أو يومين بعد بداية دورتك الشهرية.

الصداع النصفي الناتج عن الدورة الشهرية ، إذا كان ينقسم في كثير من الأحيان إلى شكلين:

-الصداع النصفي المرتبط بالدورة الشهرية: يمكن أن يأتي هذا الشكل الأكثر شيوعًا مع أو بدون أعراض الهالة مثل اضطرابات الرؤية. قد تواجه نوبات الصداع النصفي في أوقات أخرى من الشهر.

-الصداع النصفي الناجم عن الدورة الشهرية: يحدث هذا النوع حصريًا في بداية الدورة الشهرية أو بعدها.

فيما يلي بعض أعراض الصداع النصفي التي تحدث أثناء الدورة الشهرية:

-ألم رأس نابض ، عادة في جانب واحد من الرأس.

-غثيان.

-التقيؤ.

-الحساسية للضوء والأصوات العالية.

أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS) مثل الانتفاخ وألم الثدي والغثيان وتغيرات الحالة المزاجية قد تصاحب نوبات الصداع النصفي التي تحدث أثناء الدورة الشهرية.

علاج الصداع النصفي أثناء الدورة الشهرية

هناك عدة طرق لتخفيف نوبات الصداع النصفي أو منع ألم الصداع النصفي.

غالبًا ما يُعتبر الصداع النصفي الناتج عن فترة الحيض مرضًا منفصلاً عن الأنواع الأخرى من الصداع النصفي ، ولا تحظى جميع الأدوية بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج كليهما.

قد يوصي طبيبك بتجربة مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل إيبوبروفين (أدفيل ، ميدول). قد ينصحونك بأخذها على أساس جدول زمني ، قبل ظهور الألم ، إذا تبين أن مستويات الصوديوم لديك مرتفعة أثناء الفحص البدني ، فقد يوصي طبيبك أيضًا بتناول مدر للبول.

تتوفر العديد من الأدوية الموصوفة للمساعدة في تخفيف ألم الصداع النصفي العام والوقاية منه، وغالبًا ما يبدأ الأشخاص المصابون بالصداع النصفي بتناول كل من الأدوية الوقائية والمجهضة يتم تناول الأدوية الفاشلة لوقف نوبة الصداع النصفي الحادة.