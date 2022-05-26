العثور على جثتين بهما آثار طعن وحرق بأمريكا.. ودايلى فويس: زوجان مصريان

ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إنه تم العثور على جثتين لزوجين مصريين فى منزلهما بمدينة أشبورن بولاية فرجينيا، بينهما جثة رجل كانت محترقة وسقطت من الطابق الثالث على الأرض، بحسب ما ذكر مسئولو مقاطعة لودون.

وأوضحت الصحيفة، أن المسئولين تلقوا بلاغا بالعثور على رجل متوفى خارج منزل، وقد حاول أحد الجيران إطفاء النار المشتعلة بالضحية، وعندما وصلت الشرطة إلى المنزل عثروا على جثة أمرأة فى الطابق الثالث، وبدا أنها ضحية حادث طعن، وقالت الشرطة أنه لم يكن هناك أحد فى المنزل وقت الحادث.

ولم تكشف الشرطة بعد هوية الضحيتين، لكنها قالت إنهما على ما يبدو زوجين من مصر لديهما 3 أبناء فى مراحل الدراسة، ولا تزال الشرطة فى انتظار تأكيد هوية الرجل قبل الكشف عن المعلومات.

وقال مسئولو الشرطة، إن كل شئ يبدو معزولا فى هذا المسكن، ولا يبدو انه كان هناك مصدر تهديد للمجتمع.

فى نفس السياق، قال موقع دايلى فويس ذكر أن كنيسة سان موسى للأقباط الارثوذوكس حددت هوية الزوجين بأنهما مريم وجون، ونشرت صورتين للضحيتين، بينما ذكر موقع Fox5 دى سى إن الشرطة تحقق فى الحادث على أنه قتل وانتحار، ونقل على أحد المسئولين قوله إن الحادث على ما يبدو قد تم احتوائه فى المنزل. وأضاف أن المشكلة الأسرية وسيناريو القتل والانتحار هو الأكثر ترجيحا.