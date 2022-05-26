اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 11:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تطلق اليوم وغدا قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 26 مايو 2022 10:01 ص
الصحة تطلق اليوم وغدا قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة قوافل طبية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل "محافظات الشرقية والوادى الجديد
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 
 
image0
 

 


الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

حياة كريمة


الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة.. الكشف والعلاج مجانا بقافلة طبية لأهالى الزعفرانة بالبحر الأحمر

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:16 م

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ61 ألف مواطن خلال مايو

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:43 م

الصحة تطلق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:19 م

اجتماعات تنظيمية للأمانة العامة وقوافل طبية وبرامج تدرييبة.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات.. صور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:14 م

الكشف على 1100 حالة بقافلة طبية مجانية لصحة الإسماعيلية بالبعالوة.. صور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 07:27 م

قافلة طبية مجانية من جامعة طنطا لقرية سامول بمركز المحلة الكبرى

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:35 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة