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الشرطة الأمريكية تتعامل مع مسلح يطلق النار من رشاش في كاليفورنيا

الخميس، 26 مايو 2022 10:28 م
الشرطة الأمريكية تتعامل مع مسلح يطلق النار من رشاش في كاليفورنيا الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال

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أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة تتعامل مع "تهديد مسلح" في أحد شوارع مدينة سيسيدي بولاية كاليفورنيا، وأظهرت صورة متداولة على السوشيال ميديا رجلا يحمل رشاشا ويطلق النار باتجاه الشرطة فى مدينة بولاية كاليفورنيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها، إن أوامر صدرت للسكان وموظفي الشركات بمنطقة سيسايد بولاية كاليفورنيا بالاحتماء في أماكنهم اليوم الخميس بسبب مواجهة مع رجل مسلح بمسدس.

وقال موقع (كيه.إس.بي.دبليو آكشن) الاخباري، إن المشتبه به تحصن في شرفة، وضباط الشرطة يحاولون التواصل معه لإقناعه بالنزول.


الشرطة الأمريكية

اطلاق نار

كاليفورنيا

مسلح


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