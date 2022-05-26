السعودية تحدد 3 شرائح لإسكان الحجاج هذا العام.. تعرف عليها

إيمان حنا

تتجه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لإعلان الدليل الإجرائي لآلية حجاج الداخل خلال موسم حج هذا العام، ووفق "عكاظ"، فإن الإدارة العامة لحجاج الداخل ستقسم مخيمات الإسكان في مشعر منى إلى 3 شرائح.

تشمل تلك الشرائح: الشريحة الأولى أبراج منى، والثانية الخيام المطورة بواسطة شركة «كدانة»، والشريحة الثالثة الخيام غير المطورة وتسمى «الضيافة» مع احتمال شريحة رابعة خارج نطاق المشاعر إذا تمت الموافقة على سكن الحجاج خارج النطاق وتسمى باقة «ضيافة بلس» ويتم توفير سكن بعمائر بمكة مرخصة.

وتم تحديد أعداد الحجاج في الخيام المطورة بواقع 6 حجاج بمساحه 2.5 متر للحاج الواحد، بينما سيكون عددهم في الخيام غير مطورة 10 أشخاص وبمعدل 1.6 متر للحاج.