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السعودية تمنع المقيمين ممن ليس لديهم تصريح دخول العاصمة المقدسة بدءاً من غدا الخميس

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:24 م
السعودية تمنع المقيمين ممن ليس لديهم تصريح دخول العاصمة المقدسة بدءاً من غدا الخميس حجاج بيت الله الحرام
كتب محمد جمال

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أوضح المتحدث الرسمى للأمن العام السعودى، العميد سامى بن محمد الشويرخ، أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 1443هـ منع المقيمين ، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول ، عند مراكز الضبط الأمنى المؤدية إلى العاصمة المقدسة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشار أن هذا يأتى لتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة ، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، تصريح عمرة ، تصريح حج.

يذكرأن، بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية فى استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًّا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التى تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملى تأشيرة "العمل الموسمى"، والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين فى نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

وتأتى هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين، واختصارًا للوقت، وتوفيرًا للجهد؛ إذ تُتاح من خلال منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة فى بوابة "مقيم" الإلكترونية لجميع المنشآت، بما فيها المسجلة برقم (700) عبر الرابط الآتى: https://makkahpermit.muqeem.sa/#/login.

 


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