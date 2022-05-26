السجن سنة مع الإيقاف لـ3 محامين تعدوا على مأمور قسم أول المحلة

الغربية - مصطفى عادل

عاقبت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، 3 محامين بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لقيامهم بالتعدي على مأمور قسم أول المحلة، وموظفين بحي أول المحلة لمنعهم من تنفيذ قرار إزالة دور سكني مخالف.

ترجع الواقعة عندما جهزت الشرطة مأمورية أمنية يقودها مأمور القسم بالتنسيق مع حي أول المحلة لتنفيذ قرارات إزالة لأدوار سكنية مخالفة، وأثناء تواجد الحملة في مكان البلاغ اعترضهم المتهمين الثلاث وتعدوا عليهم بالضرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات المحلة التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.

ووجهت هيئة المحكمة رسالة لجموع المحامين عقب النطق بالحكم جاء فيها بأن المحاماة ليست مهنه بل رسالة، تكمل منظومة القضاء وان مكان المحامي امام منصة الدفاع وليس في قفص الاتهام.

وشددت المحكمة على احترام قرارات الادارات الهندسية بالادارات المحلية بازالة مخالفات البناء، ورأت المحكمة الحكم الصادر هو للحفاظ على مستقبل المحامين وهم في بداية طريقهم في مهنة المحاماة.