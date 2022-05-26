اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ جويانا التعاونية بذكرى يوم الاستقلال

الخميس، 26 مايو 2022 10:07 ص
الرئيس السيسى يهنئ جويانا التعاونية بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جويانا التعاونية محمد عرفان علي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

جمهورية جويانا التعاونية

يوم الاستقلال

محمد عرفان علي


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