الرئيس السيسى يهنئ جويانا التعاونية بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس السيسى يهنئ جويانا التعاونية بذكرى يوم الاستقلالالخميس، 26 مايو 2022 10:07 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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