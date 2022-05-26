جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، اليوم /الخميس/ بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفّال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وذكر بيان أصدرته الرئاسة التونسية أنه تم التطرق، إلى سير المرفق العمومي للعدالة وضرورة تحمّل القضاة الشرفاء مسؤولياتهم في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.

كما تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد في ما يتعلّق بمواجهة من يحاولون العبث بمقدرات البلاد واختلاق الأزمات ليضفوا بها مشروعية وهمية على وجودهم.