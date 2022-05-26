اليوم السابع
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الداخلية تضبط 13 متهما بحوزتهم رشاشات وبنادق ومخدرات فى حملة بأسيوط

الخميس، 26 مايو 2022 11:27 ص
الداخلية تضبط 13 متهما بحوزتهم رشاشات وبنادق ومخدرات فى حملة بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادى

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شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (13) متهما، بحوزتهم (2 رشاش – 6 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى – كمية من المواد المخدرة) عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.
 
 
 
جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
 
 
 

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