الداخلية تضبط "ديلر مخدرات" بمنطقة العجوزة بحوزته 4.5 كيلو من مخدر الويد

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم على

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة لحيازته كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم العجوزة) بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة الـمُشار إليها وعثر بحوزته على (4,500 كيلو جرام من مخدر الويد – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.