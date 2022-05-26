اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الأمريكية: ندعم جهود الأمم المتحدة للدفع بعملية السلام فى اليمن

الخميس، 26 مايو 2022 09:43 ص
الخارجية الأمريكية: ندعم جهود الأمم المتحدة للدفع بعملية السلام فى اليمن الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعم الولايات المتحدة بقوة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للدفع بعملية السلام.

 

وحثت الوزارة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، الحكومة اليمنية والحوثيين على الانخراط بشكل بناء في اجتماعات برعاية الأمم المتحدة للاتفاق على فتح الطرق نحو تعز ومناطق أخرى في اليمن.


من جانبه، رحب مبعوث الولايات المتحدة لليمن تيم ليندركينج، بالاجتماع الأول للجنة فتح الطرق في (تعز) والتي تضم ممثلين على الحوثيين والحكومة اليمنية في عمّان تحت رعاية الأمم المتحدة.


وحث ليندركينج، الأطراف للتفاوض بحسن نية؛ لضمان أن تكون الطرق مثل تلك التي تؤدي إلى (تعز) ثالث أكبر المدن اليمنية مفتوحة في أسرع وقت ممكن، معربا عن أمله أن تكون هذه بداية لحوار بناء بين الأطراف؛ مما يؤدي إلى حرية الحركة ويحدد الحلول التي يمكن أن تقدمها الأطراف لجلب مزيد من الراحة للشعب اليمني.

 


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