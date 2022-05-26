اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام التجار بتسليم السلع دون عبء إضافى

الخميس، 26 مايو 2022 01:18 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام التجار بتسليم السلع دون عبء إضافى جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز حماية المستهلك، نص على: يحظر على الموردين تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط سـواء بيـع كميـة معينة ، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى ، أو غير ذلك من الشروط ، وفي حالة وضع أية إضافات أو كماليـات للـسلع لا يجـوز أن تزيـد قيمتهـا على ( 5 % ) من سعر البيع الشامل للمـستهلك ، بـشرط ألا تـؤثر تلـك الإضـافات أو الكماليات على أمن وسلامة المنتج أو سريان الضمان.
 
و في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقـب المخـالف بالعقوبـات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتـى تـنـص علـى غرامـة تـصل إلى مليونى جنيه ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ، على ان ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره  في 2022/5/25.
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جهاز حماية المستهلك

السلع

الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية


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