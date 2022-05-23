حماية المستهلك: بعض وكلاء السيارات بمصر تعثروا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية

أحمد عبد الرحمن

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه من قام بسداد ثمن أى سلعة قبل 12 إبريل يتسلمها بدون أى أعباء إضافية أو زيادة فى السعر، لافتا إلى أنه فى حالة عدم قيام المستهلك بسداد كامل قيمة السلعة حتى 12 ابريل الماضى ويرغب فى استرداد مبالغ الحجز يتم رد إجمالى ما تم سداده من دفعات مضافا إليها أعلى فائدة بنكية فى السوق المصرفى البالغة 18% من بداية الحجز.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن بعض وكلاء السيارات فى مصر تعثروا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وقد يؤدى ذلك إلى عدم قدرتهم على السداد.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه فى عدم الالتزام يتم اللجوء للمحكمة، وتصل للعقوبة، موضحا أن هناك مهلة 3 أسابيع للوكيل ليلتزم بالتنفيذ.

وتابع: "الشعبة العامة للسيارات قالت إن كل الوكلاء يسلموا السيارات، ولكن الإشكالية فى كل من ليدفع كامل السعر، ولكن ظهر أشباه التجار، يضع دفعة حجز فى كل شركة، ليبيع الإيصال، فأحدثوا ضغطا كبيرا، وهم للأسف صوتهم عالى، وننسق مع مصلحة الضرائب بضبطهم".