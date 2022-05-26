اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة نقل 1639 موظفا من "صحة الإسماعيلية" للرعاية الصحية

الخميس، 26 مايو 2022 10:19 ص
التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة نقل 1639 موظفا من "صحة الإسماعيلية" للرعاية الصحية الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، من تنفيذ إجراءات نقل 1639 موظفا من موازنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية والوحدات التابعة لها إلى موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم إبلاغ وزارة المالية والهيئة والمديرية لإعمال شئونهم.
 
 
وذكر بيان الجهاز اليوم أن النقل جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الورزاء رقم 362 لسنة 2021 والذي يتضمن أن تئول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية (المستشفيات، ووحدات الرعاية الأولية، ومراكز طب الأسر) الكائنة في نطاق محافظة الإسماعيلية، لتحل الهيئة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، على أن تتولى الهيئة تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظة الإسماعيلية في نظام التأمين الصحي الشامل.
 
 
كما تضمن القرار إتخاذ وزارة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول العلاجية المذكورة، إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 
 

التنظيم والادارة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

نقل

هيئة الرعاية الصحية

صالح الشيخ


الموضوعات المتعلقة

التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 151 صيدليا بدمياط

الأربعاء، 25 مايو 2022 03:07 م

التنظيم والإدارة ينتهى من نقل 3579موظفا من الشئون الصحية والتأمين الصحى ببورسعيد

الإثنين، 23 مايو 2022 11:31 ص

"التنظيم والإدارة" ينتهي من دراسة التسوية لـ 597 موظفا خلال أبريل الماضي

السبت، 21 مايو 2022 12:48 م

التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 84 كادرًا طبيًا بالمنوفية

الإثنين، 16 مايو 2022 08:10 م

التنظيم والإدارة ينتهى من تقييم المتقدمين لشغل وظائف بهيئة السكك الحديد

الإثنين، 16 مايو 2022 10:17 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة