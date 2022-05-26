التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة نقل 1639 موظفا من "صحة الإسماعيلية" للرعاية الصحية

كتبت ريهام الباشا

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، من تنفيذ إجراءات نقل 1639 موظفا من موازنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية والوحدات التابعة لها إلى موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم إبلاغ وزارة المالية والهيئة والمديرية لإعمال شئونهم.

وذكر بيان الجهاز اليوم أن النقل جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الورزاء رقم 362 لسنة 2021 والذي يتضمن أن تئول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية (المستشفيات، ووحدات الرعاية الأولية، ومراكز طب الأسر) الكائنة في نطاق محافظة الإسماعيلية، لتحل الهيئة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، على أن تتولى الهيئة تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظة الإسماعيلية في نظام التأمين الصحي الشامل.

كما تضمن القرار إتخاذ وزارة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول العلاجية المذكورة، إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.