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التعليم: نسابق الزمن للانتهاء من طباعة مجلدات الثانوية العامة لتنفيذ الامتحان أوبن بوك

الخميس، 26 مايو 2022 04:11 ص
التعليم: نسابق الزمن للانتهاء من طباعة مجلدات الثانوية العامة لتنفيذ الامتحان أوبن بوك وزارة التربية والتعليم - امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "إن المطابع تسابق الزمن كى تطبع الآن مئات الآلاف من المجلدات وتوزعها على المحافظات والقرى والنجوع حتى تكون على مقعد كل طالب (في تخصصه) قبل كل امتحان، هدية من الدولة المصرية لتنفيذ الامتحان بنظام الأوين بوك".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت لطلاب الصف الثالث الثانوي إتاحة الوصول إلى النسخة الرقمية من "مجلدات المفاهيم" الخاصة بالشعب علمي/علوم، علمي/رياضيات وأدبي، وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وهو الموعد الذى أعلنته الوزارة في وقت سابق.

ونشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق صورًا مبدئية لأغلفة "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة المزمع نشرها إلكترونيا، موضحا أن هذه النسخ الرقمية تغطي المناهج بأكملها وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات، وهى نفس النسخ التي سوف يتم طباعتها وإتاحتها للطلاب اثناء الامتحانات.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن عن إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا الخميس، وذلك عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.


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